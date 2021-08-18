РИАМО - 18 авг. Источник в оборонно-промышленном комплексе заявил, что программу летных испытаний военно-транспортного самолета Ил-112В планируется продолжить, сообщает РИА Новости.

«В настоящее время второй опытный образец Ил-112В проходит прочностные испытания на стенде, третий и четвертый опытные самолеты будут подключены к полетам», — рассказал собеседник агентства.

По прогнозам, полеты третьего и четвертого образца должны состояться летом 2022 года.

Первый опытный образец разбился 17 августа недалеко от подмосковного аэродрома Кубинка. По предварительным данным, причиной катастрофы стал пожар правого двигателя и его последующий отказ. Погибли все 3 члена экипажа Ил-112В. Соболезнования родственникам погибших пилотов выразил президент РФ Владимир Путин.

Предполагалось, что новый военно-транспортный самолет сменит выбывающий советский Ан-26. Ил-112В предназначается для транспортировки и десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и грузов до 5 тонн.

Возгорание двигателя и гибель экипажа: что известно о крушении Ил‑112В в Кубинке>>