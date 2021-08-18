РИАМО - 18 авг. Представление о собственном теле и его функционировании как о чем-то постыдном может привести к стрессу и дисгармонии в паре, сообщила РИАМО врач-психиатр, психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

По ее словам, еще с советских времен существует табу на обсуждение как женской, так и мужской естественной физиологии. Это касается как простых бытовых вопросов, например, удаления волос на теле, так и более серьезных, к числу которых можно отнести роды. Однако сегодня отношение к данной сфере становится более здоровым.

«Представление о теле и его естественных функциях как о чем-то срамном и запретном, безусловно, влечет за собой негативные последствия, начиная с повышенного уровня стресса до дисгармонии в сексуальных отношениях. Как следствие, возникает незащищенность перед нежелательной беременностью, заболеваниями, передающимися половым путем, отсутствует понимание, что такое здоровье и в каких случаях надо идти к врачу», - сказала Панова.

По словам психотерапевта, если какое-то действие не приносит ущерба другим людям, то оно не может считаться запретным и постыдным.

«Соответственно, такое действие не должно запрещаться общественной моралью, а регулироваться только личным выбором человека, пары, семьи. Это точно не сфера заботы государственной идеологии», - заключила эксперт.