РИАМО - 18 авг. Во второй половине дня в среду в Москве и Подмосковье ожидается гроза, максимальная температура воздуха составит 30 градусов, ближе к вечеру она начнет падать, сообщается на сайте «Метеоновости».

Сегодня жителей Московского региона ожидает прощальный жаркий день. После 15:00 к столице приблизится холодный атмосферный фронт.

Максимальная температура в столице в дневные часы составит 28-30 градусов. В области воздух прогреется до 25-30 градусов. Ожидается южный ветер со скоростью 10-13 м/с.

Атмосферное давление будет в пределах нормы. Во второй половине дня синоптики прогнозируют дождь с грозой и порывистым ветром.