РИАМО - 17 авг. Молодой мужчина получил тяжелую травму руки, случайно разбив стеклопакет. Он поступил в Раменскую центральную районную больницу, врачи провели успешную операцию, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

«Операция, в которой была задействована мультидисциплинарная бригада медицинских специалистов, длилась 4 часа. Нам предстояло восстановить кровоток плеча, нарушенный полным пересечением сосудистого пучка, наложив анастомоз - соединение - в поврежденных артериях», — сказал к. м. н., заместитель главного врача Раменской ЦРБ Дмитрий Зинатулин.

Он добавил, что была проведена реконструктивная сосудистая операция, была взята аутовена из бедра мужчины.

Врач рассказал, что изъятие фрагмента сосуда ноги не будет иметь последствий для здоровья пациента. Кровоток компенсируется за счет магистрального венозного русла.

Операция завершилась успешно. Рука мужчины была спасена, двигательная функция восстановлена. Сейчас пациент идет на поправку.