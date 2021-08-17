РИАМО - 17 авг. Московская область является крупнейшим кластером для предприятий, выпускающих товары для детей. Этой продукции было экспортировано на 209 млн долларов по итогам 2020 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Во вторник в доме правительства Московской области начал свою работу региональный конгресс индустрии детских товаров «Устойчивое развитие в интересах детства». На открытии выступила с приветственным словом министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.

Глава ведомства поприветствовала производителей детских товаров Московской области, представивших свою продукцию на выставке, проходящей в рамках конгресса.

«Московская область является крупнейшим кластером для предприятий, выпускающих товары для детей, только экспорт продукции из области составляет 209 млн долларов США. В Подмосковье работает более 70 компаний, в том числе три крупнейшие в России: «Десятое королевство», «Степ Пазл» и «Звезда», - отметила Зиновьева.

В мероприятии принимают участие свыше 300 участников рынка для обсуждения предложений по развитию отрасли.

По словам Зиновьевой, все эти предложения будут сформулированы, чтобы внести законодательные инициативы.

«Тем самым мы сможем поддержать одну из социально важных индустрий и сделать ее еще крепче и сильнее», — добавила Зиновьева.

Президент АИДТ Антонина Цицулина перерезала красную ленточку, символизирующую открытие мероприятия. Она также поблагодарила главу Мининвеста региона за поддержку конгресса и пожелала его участникам плодотворных и успешных дней работы.

Затем организаторы конгресса познакомились с продукцией компаний-участников. Свою продукцию на выставке представили ключевые компании на рынке детских товаров Московской области.

Конгресс пройдет до 19 августа.