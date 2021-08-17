РИАМО - 17 авг. Во вторник в России провели онлайн-марафон – финал первых Международных детских инклюзивных творческих игр, стали известны их победители, сообщается на сайте мероприятия.

В номинации «Инструментальное исполнительство» 1 места в разных возрастных группах заняли Матвей Лесков (Забайкальский край), Владимир Заварзин (Хабаровский край), Нгуен Тхи Тхань Линь (Москва). Среди ансамблей первое место занял вокально-инструментальный ансамбль «Теория вероятности» (Волгоградская область).

В номинации «Вокальное искусство» первые места заняли Сабрина Нурматова (Красноярский край), Даниил Хачатуров (Самарская область), Ирина Цветкова (Хабаровский край). Среди ансамблей первое место заняли Аделина Валидова, Варвара Лекомцева (Удмуртская республика).

В номинации «Музыкальный фольклор народов России и мира» первое место заняла Александра Булычева (Хабаровский край). В номинации «Живопись» победителями стали Василиса Саенко (Архангельская область), Кира Бурибиева (Ставропольский край), Вадим Музыка (Ленинградская область).

В номинации «Декоративно-прикладное искусство» победителями стали Роман Петров (Иркутская область), Илья Осипов (Владимирская область), Вера Бельских (Орловская область).

Полный список победителей и призеров можно посмотреть на сайте игр.

Поддержка детей-инвалидов

Целью игр является поддержка творчески одаренных детей, имеющих инвалидность различных нозологий (инвалиды по зрению, слуху, инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), инвалиды вследствие психических заболеваний и иных заболеваний), пропаганда их достижений, помощь в социальной адаптации и самореализации. Игры способствуют развитию инклюзивного общества, равноправному участию детей с инвалидностью в культурной жизни.

В финальный этап игр вышли 1 149 участников из 59 субъектов Российской Федерации и 5 стран мира (Армении, Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Италии). Свои лучшие работы и выступления они продемонстрировали в 8 видах искусства и 23 номинациях.

Творческие работы участников оценивало профессиональное жюри в составе 114 ведущих преподавателей, специалистов в сфере культуры и самых известных деятелей культуры России и зарубежных стран, таких как Германия, Великобритания, Япония, США, Израиль, Венгрия, Армения. Председателями жюри в номинациях стали Диана Гурцкая, Алла Сурикова, Никас Сафронов, Борис Машковцев, Гедиминас Таранда, Ирина Тарасова, Марина Городилова, Алена Миронова-Ходорович, Юрий Никулин и другие. Возглавил жюри Валерий Гергиев.