РИАМО - 17 авг. Столичная прокуратура контролирует расследование ДТП, произошедшего на Русаковской набережной, в котором погибла женщина и еще одна пострадала. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вечером во вторник водитель мотоцикла сбил 30-летнюю женщину и 64-летнюю пенсионерку. Первая скончалась, вторая – госпитализирована. Пострадал и сам мотоциклист.

«Прокуратура Москвы контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», - отметили в ведомстве.

Ранее столичная ГИБДД сообщала, что в Москве снизилось количество дорожных аварий с участием нетрезвых водителей и пострадавших в них людей.

Состояние аварийности в столице по итогам семи месяцев 2021 года показало, что количество ДТП с участием нетрезвых водителей уменьшилось на 26,3%.