РИАМО - 17 авг. Пятиэтажный жилой дом, находящийся на проспекте Мира в районе Ростокино, полностью расселили, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Как рассказал глава ведомства Сергей Левкин, жители дома на проспекте Мира, д. 135А, получили новые квартиры. Теперь они будут жить по адресу: Сельскохозяйственная улица, д. 14, корп. 3. Новое жилье получили 350 жителей. После того, как старый дом демонтируют, там начнут строить новый.

Всего в этом районе по программе реновации предстоит демонтировать и обеспечить новыми квартирами жителей 19 домов.

«Для волнового переселения подобраны две стартовые площадки: это дом на Сельскохозяйственной улице, д. 14, корп. 3 и объект на проспекте Мира, владение 135А, для которого ведется разработка градостроительной документации», – сказал Левкин.

На северо-востоке города в программу реновации включено 499 домов, в которых проживают 86,5 тыс. жителей.

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