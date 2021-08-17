РИАМО - 17 авг. Современный жилой квартал со всей необходимой инфраструктурой планируют построить на месте бывшей промзоны в Кунцеве. Речь идет о территории между улицей Горбунова, МКАД и Бобруйской улицей, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Территория промышленной зоны Кунцево состоит из трех частей. Сейчас это заброшенные цеха. Их сдают в аренду под офисы, автосервисы, склады и гаражи. Предстоит реорганизовать около 55 га.

«При развитии бывших промзон у города появляются новые уникальные кластеры и высокотехнологичные кластеры, которые не только гармонично вовлекаются в ритм города, но и создают дополнительные рабочие места. По итогам реализации проекта появится порядка 23 тыс. рабочих мест», - сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Жилой квартал построят между улицей Бобруйской и улицей Молодогвардейской. Жилая застройка составит около 15 га.

Также на территории бывшей промышленной зоны построят нежилые объекты различного назначения, которые направлены на нужды горожан.

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