РИАМО - 17 авг. 8-летняя Алиса Теплякова, которая в своем возрасте смогла успешно сдать ЕГЭ, не значится в списках среди поступивших на психологический факультет МГУ на бюджетное отделение. Об этом сообщает ТАСС.

Экзамен по биологии юный вундеркинд сдала на 48 баллов из 100 возможных. Приемная кампания в вузе завершилась во вторник.

Девочка в возрасте восьми лет закончила столичную школу №626. Она смогла сдать ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике. Девять классов Теплякова закончила в семь лет.

Ранее в столичном вузе сообщили, что ребенка смогут взять на учебу, если он успешно пройдет вступительные испытания.