РИАМО - 17 авг. Московская областная дума подвела итоги пятилетней работы и рассказала о самых важных принятых за это время законах. Среди них – награды для героев, особый праздник и собственный закон – поддержка волонтерства в Подмосковье, сообщает пресс-служба регионального парламента.

День добровольца

В 2017 году была утверждена памятная для региона дата - День добровольца (волонтера). Праздник отмечается 29 октября.

«Принимая закон, имели в виду тех добровольцев, которые помогают больным детишкам в больницах, которые ухаживают за старшим поколением в домах престарелых, участвуют в поисковой работе, но время показало нам, что роль этих людей намного шире – они стали настоящей опорой», - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Закон Подмосковья о волонтерах

В 2018 году – в Год волонтерства – региональный парламент принял свой закон, устанавливающий основные принципы волонтерской деятельности в Подмосковье.

«Закон просили многие общественные организации, которые занимаются добровольческой деятельностью. Это стало важным этапом в деятельности региона», - рассказал председатель комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Олег Жолобов.

С помощью этого законы местные органы могут создавать и реализовывать свои подпрограммы по развитию волонтерской деятельности.

Поддержка при распространении коронавируса

Во время пандемии коронавируса депутаты Мособлдумы сами становились волонтерами и помогали нуждающимся. Помощь оказывали свыше 6 тыс. человек, которые обзванивали местных жителей и доставляли им продукты.

Награды для героев

Еще члены подмосковного парламента приняли постановление о награждении жителей Подмосковья, в том числе проявивших себя в борьбе с инфекцией, благодарственными письмами и почетными грамотами регионального парламента за активное участие в добровольческой деятельности.