РИАМО - 17 авг. Уже свыше 300 жителей Подмосковья скачали себе на смартфоны приложение «Мой Мосэнергосбыт» и оплачивают через него электроэнергию и вывоз твердых коммунальных отходов, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

Появление этого приложения позволило не дожидаться бумажной квитанции и оплачивать услуги ЖКХ в онлайн-формате.

При оплате счетов в таком формате не взимается никакая комиссия. При этом приложение удобно в использовании.

Можно управлять несколькими лицевыми счетами, передать показания приборов учета, получать информацию о начислениях за жилищно-коммунальные услуги и балансе счета, о тарифах, льготах и т. п.

Также в ЕЛК ЖКХ можно оформить подписку на получение электронных счетов за жилищно-коммунальные услуги.

Мобильное приложение доступно на платформе iOs и Android.