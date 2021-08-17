РИАМО - 17 авг. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям членов экипажей разбившегося самолета Ил-112В у аэродрома в подмосковной Кубинке, сообщает Федеральное агентство новостей.

Соболезнование глава российского государства отправил телеграммой. В ней сказано, что он с глубоким прискорбием узнал о произошедшей трагедии.

Также Владимир Путин попросил семьи погибших принять его искренние соболезнования.

Трагедия произошла во вторник утром. Самолет упал на заходе на посадку. На борту находилось три члена экипажа - летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.

Экипаж успел увести самолет от жилых домов. Судно рухнуло на лесополосе.

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