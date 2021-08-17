РИАМО - 17 авг. В рамках сельскохозяйственной микропереписи переписчики посетили 452 тыс. хозяйств населения Подмосковья в сельской местности, это 62% общего числа таких хозяйств, сообщается на сайте Мосстата.

Доля отказов общаться с переписчиками снизилась, она составляет менее 1%.

Переписчики опросили представителей 5,7 тыс. садоводческих, дачных и других некоммерческих объединений. При этом в микроперепись информация об участниках объединений не собирается.

Органы местного самоуправления Подмосковья помогают в работе полевого персонала. Они предоставляют транспорт, помещения, размещают информационные материалы.

В Мосстате открыта горячая линия: 8(495)366-65-27. По этому телефону можно задать вопросы о переписи и проверить личность переписчика.

Сельскохозяйственную микроперепись будут проводить до 30 августа. В результате сельскохозяйственной микропереписи в этом году можно будет подробно узнать о состоянии хозяйств населения региона.