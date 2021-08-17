РИАМО - 17 авг. Уголовное дело возбуждено после ДТП, произошедшего вечером во вторник на Русаковской набережной. В результате аварии погибла 30-летняя женщина и пострадала 64-летняя пенсионерка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Известно, что водитель мотоцикла ехал по Русаковской набережной. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил двух женщин.

В результате ДТП пострадал и сам мотоциклист.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».