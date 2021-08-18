РИАМО – 18 авг. На 65% выполнили работы в рамках второго этапа благоустройства возле вокзала Восточный. Все работы планируют закончить осенью, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В ходе первого этапа привели в порядок пешеходные маршруты от жилого сектора к вокзалу, установили новые фонари, на втором – сосредоточились на обустройстве удобных подъездных путей и обеспечении транспортно-пешеходного сообщения с Амурской улицей», — сказал Бирюков.

Он добавил, что на проезжей части обновят асфальт, установят бордюрный камень, чтобы отделить тротуары.

Планируется построить новую дорогу от Амурской улицы к вокзалу Восточный. Она будет шириной 7 м. Там пройдут маршруты общественного транспорта. Будут установлены 3 остановки с беспроводной связью, устройствами для зарядки гаджетов.

Под эстакадой Северо-Восточной хорды появится большая парковка. Там обеспечат видеонаблюдение и охрану. Кроме того, на парковке будет велобокс для хранения велосипедов.

Бирюков также отметил, что у вокзала Восточный появится более 13 тыс. кв. м газона, свыше 30 фонарей, урны, лавочки. Благоустройство у нового вокзала планируют закончить осенью.

Новый вокзал был открыт в конце мая. Он объединяет Курское направление МЖД, станции МЦК, метро. Таким образом, появился крупный транспортно-пересадочный узел. Пассажирам, которые прибывают в столицу, предоставляется возможность быстрее добираться до места назначения.

«Отправляю фото друзьям – не верят, что это в Москве»: первые пассажиры о «Восточном»>>