РИАМО - 17 авг. АО «Мособлэнерго» построило на территории Подмосковья 87,6 км линий электропередачи за 6 месяцев 2021 года, сообщает пресс-служба предприятия.

Реконструкция и строительство объектов проводились в соответствии с инвестиционной программой АО «Мособлэнерго», а также в рамках выполнения обязательств компании по договорам технологического присоединения к электрическим сетям.

Объем ввода дополнительной трансформаторной мощности в первом полугодии составил 45,1 МВА.

Работы по строительству и реконструкции выполняются в филиалах АО «Мособлэнерго» на территории 54 муниципалитетов.

Согласно бизнес-плану компании, до конца года запланировано построить еще более 180 км кабельных и воздушных ЛЭП, а также ввести 125 МВА дополнительной трансформаторной мощности.