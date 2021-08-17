РИАМО - 17 авг. Ежегодный фестиваль-конкурс событийного туризма «Лука – море!» пройдет в селе Мячково Коломенского городского округа 29 августа. Об этом сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Выращивание лука является своеобразным брендом села Мячково и имеет почти вековую историю. Особый лук в село привез местный житель в XIX веке. Тыквообразный, крупный и сладкий на вкус мячковский лук стал основной сельскохозяйственной культурой в селе.

Примечательно, что в дореволюционное время лук экспонировался на Всемирной выставке в Париже. Позже мячковский лук получил медаль на международной выставке в ГДР.

В рамках фестиваля пройдет чемпионат по куриным бегам, конкурс соломенных скульптур и музыкальный батл частушек. Также будет работать ремесленная ярмарка. Гостям презентуют образы деревенской моды и расскажут премудрости плетения луковых кос.

Участников мероприятия ждут увлекательные мастер-классы и концертная программа. Работа площадок начнется в 11:00, а торжественное открытие фестиваля пройдет в 12:00.