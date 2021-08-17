РИАМО - 17 авг. Открытый футбольный турнир «Кубок Игоря Акинфеева» состоится в подмосковных Бронницах с 20 по 22 августа, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В турнире будут участвовать 20 команд мальчиков 2009 года рождения. В Подмосковье, помимо региональных коллективов, соберутся команды из Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара, Тулы, Ростова, Нижнего Новгорода, Калининграда, Минска и Тольятти.

Формат проведения матчей – «8х8» – 7 полевых игроков и вратарь. Спортсмены будут играть 2 тайма по 15 минут. Согласно регламенту, каждая из команд сыграет в 6 матчах, а всего на турнире состоится 30 игр.

«Турнир «Кубок Игоря Акинфеева» проходит уже не первый раз. В 2018 году на стадионе имени Александра Сыроежкина прошли первые соревнования в рамках реализации концепции наследия чемпионата мира по футболу. С тех пор юные любители футбола со всей страны с огромным желанием приезжают в Подмосковье, чтобы испытать свои силы в состязаниях с другими командами», – отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.