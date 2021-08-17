РИАМО - 17 авг. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в стране живут представители более 190 народов, при этом из них 46 являются коренными малочисленными этносами. Об этом сообщает пресс-служба организаторов Всероссийской переписи населения.

Согласно информации ООН, в настоящее время в 90 странах мира проживает почти 500 млн представителей коренных народов, что составляет около 6% населения планеты.

Классификация

В России к коренным малочисленным народам относят этносы численностью не более 50 тыс. человек, которые проживают в местах своего исторического расселения, сохраняют свой язык, обычаи и промыслы и осознают себя как отдельный народ. Как правило, это сельские жители труднодоступных районов севера европейской части страны, Кавказа, Сибири и Дальнего Востока.

Всероссийская перепись населения – единственный источник сведений о национальном составе страны и используемых языках в нашей стране. Во время ее проведения нельзя потерять ни одного человека, поэтому перепись в труднодоступных районах проходит в особом режиме – она началась в октябре 2020 и завершится в декабре нынешнего года.

Численность

Общая численность россиян, относящихся к коренным малочисленным народам, согласно переписи 2010 года, составила 316 тысяч человек. Самые крупные из них – ненцы (44 640 чел.), абазины (43 341 чел.) и эвенки (37 843 чел.). При этом в 2010 году не было ни одного представителя народа алюторцы, входящего в официальный список 47 коренных малочисленных народов России, но 25 человек указали, что владеют алюторским языком.

Самым малочисленным коренным этносом являются проживающие в Беринговском районе Чукотского автономного округа кереки, или как они сами себя называют – анкалгакку («приморские люди»).

Во время переписи 2010 года кереками назвали себя всего четыре человека, а владели керекским языком десять человек в стране. Кереки были включены в перечень коренных малочисленных народов России в 2000 году. Этот список был сформирован и корректируется на основе данных, полученных в ходе Всероссийских переписей населения.

Новые данные

Актуализировать данные о численности коренных малочисленных народов, их половозрастной структуре, владении языками, образовании, количестве детей и жилищных условиях позволит предстоящая Всероссийская перепись населения.

«Национальная политика России направлена на сохранение и развитие уникальных культур, традиций, языков коренных малочисленных народов. Но для ее эффективной реализации нужны точные цифры. К сожалению, данные переписи 2010 года существенно устарели – и уже не в полной мере отражают реальное положение дел», – отметила заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Егорова.

Именно в ходе переписи демографы получают данные о семейном составе представителей малых народов, процессах брачности, числе рожденных детей. Перепись позволяет изучить миграцию этносов, места их компактного проживания.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг.