РИАМО - 17 авг. Рабочие приступили к монтажу основного оборудования на строящемся комплексе переработки отходов «Нева» в Солнечногорске. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

«На замену полигонам советского образца всего за несколько лет нам удалось построить новую современную отрасль по переработке твердых коммунальных отходов, в т. ч. 10 современных предприятий по переработке отходов, которые 50% всех отходов перерабатывают и направляют на вторичную переработку», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Также он добавил, что был обновлен контейнерный парк, построены новые контейнерные площадки, а также закупили более тысячи современных мусоровозов. Все эти меры позволят перевести жителей Подмосковья на дуальную систему разбора отходов.

В настоящий момент объект готов на 60%. Там удалось смонтировать опоры и конвейеры, а с барабанных сепараторов начнется установка основных технологических узлов.

Предполагается, что по готовности комплекс станет самым современным автоматизированным комплексом по переработке отходов в регионе.

Группа «ЭкоЛайн» – ведущий оператор по обращению с отходами в Московском регионе. В состав группы входят два городских оператора – «ЭкоЛайн» (САО и ЦАО Москвы), «МКМ-Логистика» (ЗАО и ЮЗАО Москвы), а также два подмосковных регоператора – «ЭкоЛайн-Воскресенск» (Воскресенский кластер) и «ЭкоПромСервис» (г. о. Клин и Солнечногорск). Компания обслуживает более 5,5 млн жителей и 20 тыс. предприятий, обрабатывая ежегодно более 2 млн тонн отходов.