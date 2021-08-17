РИАМО - 17 авг. Специалисты закончили работы по благоустройству Первомайской площади в подмосковной Ивантеевке. Работы были проведены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

На площади появилась открытая танцевальная площадка, где можно проводить фестивали на открытом воздухе.

«В этом году по поручению губернатора Андрея Юрьевича (Воробьева - ред.) в Ивантеевке обновили Первомайскую площадь. В результате благоустройства основную часть площади оставили открытой для возможности организации городских праздников и мероприятий, оборудовали места для отдыха, установили фонтан, выполнили озеленение», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Также на площади появилась новая плитка, а ступенях Дома культуры оборудовали амфитеатр. Рядом с основной зоной площади расположены тихие аллеи, где можно посидеть на скамейках.

Паркинг перенесен в сквер за восточный фасад Дворца культуры. Благоустроенную территорию озеленили.