РИАМО - 17 авг. Комплекс городского хозяйства Москвы опубликовал видео о капитальном ремонте Большого Каменного моста. 14 месяцев кропотливой работы показаны всего за 59 секунд.

Ремонт данного объекта провели впервые более чем за 80 лет. Сооружение фактически пересобрали заново. Однако движение транспорта и пешеходов не останавливалось ни на минуту.

Рабочие отреставрировали гранитную облицовку и ограждения, привели в порядок бетонные поверхности и металлоконструкции, а также заменили асфальтовое покрытие и обновили исторические витражи.

«Благодарим наших специалистов за колоссальный труд! Они круглосуточно, в любых погодных условиях – и в рекордные снегопады, и в аномальные морозы, и в экстремальную жару – трудились на объекте, чтобы завершить работы в срок», – сказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

Отдельную благодарность за организацию и проведение работ получили сотрудники Мосгорнаследия, столичного Дептранса, Центра организации дорожного движения Москвы и Госавтоинспекции.

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