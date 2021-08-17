РИАМО - 17 авг. Специалистам удалось обнаружить тела трех членов экипажа транспортного самолета Ил-112В, разбившегося в Одинцовском округе Подмосковья, сообщает ТАСС.

Тело третьего члена экипажа нашли в 18:45. Все тела отправили в бюро судебно-медицинской экспертизы. На месте ЧП завершены поисковые работы, но до сих пор идут следственные действия. В дальнейшем будут проведены определенные экспертизы.

Авиакатастрофа произошла во вторник недалеко от аэродрома Кубинка. В момент падения на борту воздушного судна находилось три члена экипажа. Все они погибли.

По предварительным данным, авария произошла из-за возгорания в двигателе. По факту крушения борта возбуждено уголовное дело.

Командовал экипажем шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов. Также на борту находились летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.

Ил-112В — российский легкий транспортный самолет нового поколения, производимый на Воронежском авиационном заводе. Предназначен для замены устаревших самолетов Ан-24 и Ан-26. Это третий после Sukhoi Superjet и МС-21 небоевой самолет, полностью спроектированный и собранный в РФ.

Возгорание двигателя и гибель экипажа: что известно о крушении Ил‑112В в Кубинке>>