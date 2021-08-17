РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 авг. Детские площадки в микрорайоне Самолет подмосковных Люберец засыпаны не золой с мусоросжигательного завода, а разрешенными материалами. Об этом «РИАМО в Люберцах» сообщила начальник управления экологии администрации гороокруга Ирина Степанова.

Ранее уже в администрацию Люберец и министерство экологии и природопользования региона поступали жалобы на то, что детская площадка в округе отсыпана золой с мусоросжигательного завода. Тогда материалы убрали с площадки и отправили на проверку. Сейчас в соцсетях вновь появилась информация о том, что еще на четырех площадках нашли якобы золу.

«Минэкологии взяло официально пробы с детской площадки. Они показали, что это не пепел, а отходы 5 класса - нетоксичные стройматериалы», - сказала Степанова.

Она уточнила, что документы передали в Люберецкую городскую прокуратуру. Там тоже нарушений не нашли.

«После этого отходы нашли еще на четырех площадках, но есть заключение Роспотребнадзора о том, что можно данными стройматериалами отсыпать», - отметила Степанова.

Она добавила, что работы по отсыпке выполнял арендатор. С ним расторгли договор.