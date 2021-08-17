РИАМО - 17 авг. «Умные» светофоры, установленные на площади Тверской Заставы, позволили увеличить скорость движения на 35%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Каждый день через этот участок проезжают свыше 200 тыс. машин в 32 направлениях. Это один из самых сложных транспортных узлов в Европе.

«Десять лет там была стройка и пробки. Но в 2017 году мы отремонтировали площадь, вернули трамвай, распределили транспорт. А в прошлом году поставили «умные светофоры». Собираются и анализируются данные с 400 светофоров по всему Тверскому району, и они переключаются в зависимости от дорожной ситуации», – написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

По словам московского градоначальника, сократилось время перехода дороги и для пешеходов. Теперь они тратят на это два раза меньше времени.

В столице сейчас установлено около 500 «умных» перекрестков. Они появляются в местах, где проезжает большое количество машин.