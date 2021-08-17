РИАМО - 17 авг. В честь 10-летнего юбилея, который состоится 22 августа, центры «Мои Документы» подготовили праздничную программу. Москвичей приглашают присоединиться к лекциям, конкурсам, а также пройти 3D-квест и сделать фотографии в тематической зоне, сообщает столичный оперштаб.

Во Дворце госуслуг на ВДНХ и флагманских центрах приглашать посетителей к окну приема будет голос Юрия Стоянова. Онлайн- и офлайн-программы будут длиться всю неделю.

К примеру, 17 августа в 19:00 специалист по тайм-менеджменту Ксения Ильянович проведет онлайн-лекцию «Личная эффективность и ошибки планирования» в прямом эфире Instagram mydocs_mos.

А 18 августа в 18:00 во флагманском офисе ЮЗАО экоблогер Светлана расскажет, как правильно сортировать отходы и организовать сбор вторсырья дома.

20 августа в 18:00 во флагмане центрального округа имиджстилист Вика Крам проведет мастер-класс «Правила грамотного онлайн- и офлайн-шопинга». В ходе мероприятия гости узнают об особенностях офлайн- и онлайн-шоппинга, типичных ошибках и правилах идеального шоппинга.

21 августа в 18:00 во флагмане на севере города заслуженный врач РФ Роман Бузунов, расскажет, как обеспечить здоровый сон, почему возникают болезни сна и, как связан коронавирус с бессонницей.

22 августа в 16:00 во Дворце госуслуг на ВДНХ выступит тревел-блогер Кристина Макарова. Она поделится десятью идеями для путешествия по России на любой бюджет от автопутешествия к Черному морю до золотого Алтая.

Также горожане смогут принять участие в 3D-квесте во всех флагманских офисах и Дворце госуслуг на ВДНХ. Для этого нужно получить чек-лист у администратора, перейти по QR-коду и совершить интерактивное путешествие по центру госуслуг — изучать интересные факты и отвечать на вопросы викторины. После прохождения всех зон участник получит брендированный подарок «Мои Документы».