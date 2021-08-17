РИАМО - 17 авг. Все избирательные участки Подмосковья будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, там будут маски, перчатки и санитайзеры, сообщил председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

Всего будет закуплено более 3,3 миллиона масок и свыше 2,5 миллионов шариковых ручек.

«Если мы говорим о безопасности, то это в том числе необходимые средства защиты: санитайзеры, перчатки, маски. Это все заготавливается в определенных количествах, потому что мы заботимся о каждом нашем сотруднике, но в первую очередь мы заботимся об избирателях. Все необходимые средства индивидуальной защиты (будут закуплены – ред.) исходя из численности избирателей», - сказал Березкин.

Выборы пройдут с 17 по 19 сентября. В Подмосковье в этот период состоятся выборы депутатов Госдумы, депутатов Московской областной думы, а также выборы в органы местного самоуправления.

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