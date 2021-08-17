РИАМО - 17 авг. Ежегодный фестиваль «Гуслицкий хмель» состоится в деревне Степановка в Ликино-Дулеве 21 августа. Фестиваль пройдет в традициях предков: с песнями под гармонь и кадрилью. Об этом сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Гуслица, в том числе и деревня Степановка, традиционно славились выращиванием хмеля. Здесь культивировали это дикорастущее растение. При этом был и свой собственный сорт хмеля, который назывался «гусляк». Его популярность была обусловлена не только тем, что это главный компонент пенного напитка, хмель использовали и в быту. Поэтому он долгое время был востребован на торговых площадках на Руси.

Сейчас традиция хмелеводства в деревне возрождается. Есть много желающих выращивать и перерабатывать это растение, направление развивается.

Гостей праздника ждет разнообразная программа. Все желающие смогут увидеть реконструкцию свадебного обряда XIX века, попробовать косметические процедуры по старинным рецептам, а также посетить увлекательные мастер-классы, принять участие в русских народных играх и посмотреть концерт под открытым небом.

На выставке-ярмарке можно будет купить продукцию из хмеля, а экспозиция «Хмель и Гуслицы» расскажет об истории гуслицкого хмелеводства. Гости фестиваля также смогут посетить выставки-ярмарки изделий ручной работы, где смогут купить уникальные экспонаты, сделанные из хмеля.