РИАМО - 17 авг. Рабочие закончили укладывать асфальт на набережных и улицах острова Балчуг, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам заммэра, уложен асфальт на четырех набережных – Садовнической, Софийской, Раушской и Космодамианской. Также новое покрытие появилось на Садовнической улице и на рядом расположенных перекрестках.

Работы проходили в несколько этапов. Так, в рамках первого зафрезерировали асфальт, отремонтировали колодцы и дождеприемные решетки. А затем уложили прочное двухслойное асфальтобетонное покрытие.

«Ремонт набережных и улиц проводился в круглосуточном режиме. На каждом объекте применялась бесшовная технология», – сказал Бирюков.

Он уточнил, что при таком способе укладка асфальта ведется «единым ковром» одновременно на всей ширине проезжей части. С помощью этого сокращается время проведения работ.

В скором времени на всех улицах, где уложили новый асфальт, появится дорожная разметка.

Благоустройство острова Балчуг завершат к Дню города, который в этом году будут отмечать 11 и 12 сентября.