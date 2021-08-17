РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 авг. Подольские спортсмены отличились на областном фестивале спорта по легкой атлетике среди лиц с ограниченными возможностями, которые заняли множество призовых мест, сообщил комитет по физической культуре и спорту администрации округа.

Во вторник в спортивном комплексе «Труд» прошел областной фестиваль спорта по легкой атлетике среди лиц с ограниченными возможностями. В открытии фестиваля приняли участие председатель МОО ВОИ Николай Зеликов, депутат Мособлдумы Павел Максимович, начальник отдела социокультурной и спортивной работы МОО ВОС Ирина Бреднева, депутат горсовета Татьяна Круглова, главный эксперт министерства соцразвития Евгений Виюк.

Хороший настрой на соревнования задало зажигательное выступление дуэта циркового коллектива «Браво» и показательное выступление Климовской федерации карате. В мероприятии приняли участие 140 человек из 16 муниципалитетов Подмосковья.

Среди подольских спортсменов отличились в соревнованиях на коляске на дистанции 100 метров Игорь Васюкевич, который занял второе место, и Анна Вылобкова - третье место.

В категории поражение опорно-двигательного аппарата (ПОДА, нижние конечности) второе место у Марии Агафоновой. Среди инвалидов с общим заболеванием второе место у Олега Виноградова, а с нарушениями слуха - у Валентины Брянской.

В прыжках в длину с места среди инвалидов по общему заболеванию победила Нина Кошкина, второе место - у Олега Виноградова, третье - у Евгения Трощука. В толкании ядра лучшим в категории ПОДА (коляска) стал Игорь Васюкевич, бронза - у Натальи Дереча.

Среди инвалидов с ПОДА (нижние конечности) серебро у Татьяны Моисеевой.

Фестиваль прошел при поддержке комитета физической культуры и спорта администрации округа.