РИАМО - 17 авг. Во время сентябрьских выборов, которые продолжатся три дня, в Подмосковье будет использовано более тысячи комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«КОИБов на этих выборах будет огромное количество. У нас 1,1 тысячи комплексов обработки избирательных бюллетеней. Через них граждане будут голосовать практически на каждой территории. В этом отношении мы темпы не сбавляем», - сказал Березкин.

Он отметил, что на 97% избирательных участков будет вестись видеонаблюдение, на остальных 3% будут установлены видеорегистраторы.

Выборы пройдут с 17 по 19 сентября. В Подмосковье в этот период состоятся выборы депутатов Госдумы, депутатов Московской областной думы, а также выборы в органы местного самоуправления.

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