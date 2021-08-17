РИАМО - 17 авг. В Московской области уже успели провести порядка 17 тыс. собраний собственников жилья в рамках онлайн-режима, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

Мероприятия проводятся в рамках исполнения государственной программы «Цифровое Подмосковье» на 2018-2024 годы, и приоритетного проекта «Умные города Подмосковья».

За первые шесть месяцев этого года во время таких собраний чаще всего выбирали совет дома. Кроме того, на собраниях были определены полномочия выбранного совета. Также в онлайн-режиме утверждали отчеты о работе своей управляющей организации.

Сейчас с помощью системы ЕИАС ЖКХ собственники жилья в онлайн-формате решают свыше 40 различных вопросов, которые касаются управления многоэтажек.

Также собственники квартир могут провести онлайн-голосование, зайдя в личный кабинет на сайте dom.mosreg.ru, а также в мобильном приложении «ЕИАС ЖКХ», которое можно скачать на цифровых площадках AppStore и Google Play.

Как частные собственники, так и юридические лица могут провести собрание на любую тему, предусмотренную Жилищным кодексом РФ.