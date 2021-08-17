РИАМО - 17 авг. Свыше 176 тыс. семей из Подмосковья каждый месяц получают выплату на питание. Сумма варьируется от 400 до 1 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.

На выплату могут рассчитывать беременные и кормящие женщины, а также дети до 3 лет.

Такая мера поддержки стала доступной благодаря реализации программы «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

Для того, чтобы получить выплату не обязательно куда-то ходить. Сделать это можно на региональном портале госуслуг.

«Также мамам после рождения ребенка подавать повторно заявление не нужно, выплата автоматически продлевается при условии, если ребенок наблюдаются в государственном учреждении здравоохранения Московской области», - сказала заместитель председателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.