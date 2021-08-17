РИАМО - 17 авг. В рамках президентской программы социальной газификации в Подмосковье уже полностью завершили подключение к газу 22 населенных пунктов, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Один из них находится в городском округе Серпухов», — отметил Баранов.

Он добавил, что запустить газ можно только на оборудовании, на которое заключены договоры технического обслуживания. Заключить их можно со специальными организациями. Ознакомиться с их списком можно на сайте министерства энергетики Московской области.

Программа социальной газификации в Подмосковье реализуется по поручению президента РФ. В населенных пунктах, вошедших в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке.

Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>