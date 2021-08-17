РИАМО - 17 авг. Примерную стоимость работ по газификации на территории участка можно рассчитать при помощи специального онлайн-калькулятора, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Работы внутри участка платные. Рассчитать их примерную стоимость можно на калькуляторе на сайте «Мособлгаза». Глобально цена работ внутри участка зависит от двух параметров. Первый - расстояние от забора до дома, так как бывают участки узкие, но в глубину протяженные. И второе – выбранный вами комплект оборудования», — сказал Баранов

Он уточнил, что существует три комплекта: минимальный, стандартный и максимальный. Стоимость работ с оборудованием на участке по Московской области колеблется от 70 тыс. рублей до 150 тыс. ​рублей.

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области реализуется программа социальной газификации. Строительство газопровода до границ участка проводят бесплатно, если населенный пункт газифицирован.

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