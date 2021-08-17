РИАМО - 17 авг. Заключение комплексного договора в рамках программы социальной газификации в Подмосковье можно провести в специальных офисах и в мобильном пункте «Мособлгаза», сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Уже открыто 6 стационарных офисов социальной газификации. В ближайшее время в планах открыть еще 2 в Сергиевом Посаде и Волоколамске. Буквально на этой неделе начал работу первый мобильный офис на базе автомобиля «ГАЗ», — сказал Баранов.

Он уточнил, что мобильный офис выполняет те же функции, что и стационарный: там можно получить 12 услуг, среди которых оформление документов на регистрацию дома.

«Пообщавшись с жителями, мы поняли, что мобильные офисы будут более востребованы, так как их задача — по обращению жителей курсировать там, где они нужны. По территории Московской области они будут работать без выходных», — отметил Баранов.

Также скоро планируется запустить еще 11 мобильных офисов. В настоящее время они находятся в стадии изготовления. Курсировать по населенным пунктам, нуждающимся в газификации, они начнут до 15 сентября.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ. В населенных пунктах Подмосковья, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Проведение газа на участке собственник делает за свой счет.

6 стационарных офисов «Мособлгаза» по социальной газификации уже посетили более 1,7 тыс. жителей

Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>