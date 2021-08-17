РИАМО - 17 авг. Посетителям военно-технического форума «Армия-2021», который пройдет в Подмосковье в августе, запрещено запускать квадрокоптеры на площадках мероприятия. В случае нарушения этого запрета могут быть применены технические меры противодействия, сообщается на сайте Антитеррористической комиссии Московской области.

VII Международный военно-технический форум «Армия-2021» состоится с 22 по 28 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино» в Подмосковье.

На таких масштабных мероприятиях реализуются меры по антитеррористической защищенности участников и зрителей. Данную работу проводит аппарат Антитеррористической комиссии Московской области совместно с правоохранительными органами и муниципальными администрациями.

В частности, будут организованы усиленные патрулирования и досмотр автотранспорта, на особом контроле находится вопрос организации комплекса досмотровых мероприятий. Для досмотра участников и гостей мероприятия используют интроскопы, металлодетекторы, также будут привлечены кинологи со служебными собаками.

Для обеспечения общественного правопорядка и безопасности привлекут сотрудников полиции, военнослужащих Росгвардии, представителей общественных формирований и работников частных охранных организаций.