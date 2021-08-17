РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 авг. Управляющая компания «МУЖРП №9» Подольска к 1 сентября завершит ремонт кровли в одном из домов на улице Циолковского, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник отдела эксплуатации коммунальной инфраструктуры МКУ «Окружное хозяйство» Андрей Матвеев.

В Подольске насчитывается 1980 домов. В преддверии осенне-зимнего периода в них проводятся подготовительные работы. В частности, выполняется покраска цоколей, герметизация межпанельных швов, ремонт кровель, систем электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения и многое другое.

«В настоящее время УК приступила к локальному ремонту кровли в доме №17Б на улице Циолковского. Работы планируется завершить до 1 сентября. При планировании работ дважды в год проводятся осмотры объектов - весной и осенью. После чего и формируется план работы», – сказал Матвеев.