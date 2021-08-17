РИАМО - 17 авг. Ежегодное пособие в размере 34,5 тыс. рублей получили все опекуны на детей-сирот в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Это свыше 15 тысяч человек. С этого года деньги начали выдаваться проактивно, то есть без заявлений, обращений и посещений МФЦ», – рассказала заместитель председателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, с этого года Подмосковье переходит на проактивное оказание соцуслуг – они будут оказываться автоматически, без заявления от жителей.

«Это очень удобно – жителю автоматически приходят деньги за то, что ему положено. Не нужно никуда ходить, ничего доказывать и ждать. В Подмосковье уже проактивно оказываются комплексы услуг: «Я родился в Подмосковье», «Скоро в школу», выплата одиноким неработающим пенсионерам старше 65 лет. И вот теперь выплата опекунам. В ближайшее время мы максимально расширим перечень этих услуг и полностью выйдем на проактив в рамках президентского проекта «Социальное казначейство», – добавила Каклюгина.