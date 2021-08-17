РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 авг. В Подольске на 76% завершили работы по подготовке к осенне-зимнему периоду жилого фонда и сетей теплоснабжения, паспорта готовности получили 1340 домов, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник отдела эксплуатации коммунальной инфраструктуры МКУ «Окружное хозяйство» Андрей Матвеев.

Всего в городском округе насчитывается 1980 домов. Все они подлежат подготовке к эксплуатации зимой. В частности, в них проводятся работы по ремонту и покраске цоколей, герметизации межпанельных швов, ремонту кровель, систем электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения и многое другое.

«На сегодняшний день готовность жилого фонда и сетей теплоснабжения составляет 76%. Паспорт получили 1340 жилых зданий. Теплоснабжение осуществляет 21 организация от 89 котельных. Отмечу, что уже подготовлено 64 котельных, выполнен капитальный ремонт 10 котлов и текущий ремонт 33 котлов. Подготовлено 37 центральных тепловых пунктов. Выполнена замена 89 циркуляционных насосов», - сказал Матвеев.

Подготовка к отопительному сезону завершится не позднее 15 сентября.