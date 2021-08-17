РИАМО - 17 авг. Более 1 тыс. кандидатов зарегистрировались для участия на выборах, которые пройдут в сентябре, сообщил председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

«По факту на сегодняшний день кандидатов, которые прошли регистрацию, у нас уже чуть больше тысячи человек», - сказал Березкин.

Он добавил, что численность избирателей в Московской области каждый год увеличивается. Так, их число уже превышает 5,9 млн. человек.

Кроме того, в Подмосковье самое большое количество избирательных участков - 4092.

Голосование пройдет с 17 по 19 сентября. В Подмосковье в этот период состоятся выборы депутатов Госдумы, депутатов Московской областной думы, а также выборов в органы местного самоуправления.