РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 авг. Управляющая компания «МУЖРП №9» Подольска завершила работы по теплоизоляции труб систем центрального отопления и горячего водоснабжения в одном из домов на Сосновой улице, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник отдела эксплуатации коммунальной инфраструктуры МКУ «Окружное хозяйство» Андрей Матвеев.

В Подольске насчитывается 1980 домов. В преддверии осенне-зимнего периода в них проводятся подготовительные работы. В частности, выполняется покраска цоколей, герметизация межпанельных швов, ремонт кровель, систем электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения и многое другое.

«Так, в доме №8А на улице Сосновая управляющей компанией были завершены работы по теплоизоляции трубопроводов и утеплению торцевой части фасада. Данный многоквартирный дом считается подготовленным к осенне-зимнему периоду. Паспорт готовности подписан», – сказал Матвеев.

Помимо этого, компания «МУЖРП №9» приступила к ремонту кровли в доме №17б по улице Циолковского.