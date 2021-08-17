РИАМО - 17 авг. Ветсанэксперты Москвы проверяют дыни на рынках и ярмарках выходного дня. Количество нитратов в плодах измеряют при помощи специального оборудования, на прилавки попадают только зрелые, целые и здоровые дыни, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Дыня должна соответствовать форме и окраске своего сорта. В столице чаще всего можно встретить сорта «Торпеда» и «Колхозница». Так, «Торпеда» обычно вытянутой формы и бледно-желтого цвета. Лучше, если эта дыня будет покрупнее.

«Колхозница» должна быть яркой и правильной формы. Ее диаметр может быть небольшим, около 10 см. Хвостик у этой дыни должен быть сухим до основания, а не слегка подсохшим. В противном случае плод еще не созрел.

Дыни рекомендуется покупать в проверенных торговых точках, подальше от дорог и других загрязненных мест. Так как это тыквенные овощи, они сильно впитывают в себя не только вещества, но и запахи.

При этом дыня выбирается примерно так же, как и арбуз, но есть и отличия. Так, звук при постукивании у дыни глухой, а у арбуза - звонкий. Кроме того, чем тяжелее дыня, там она более зрелая.

Перед покупкой дыню нужно хорошенько осмотреть на предмет механических повреждений и подозрительных пятен. У хорошего плода шкурка равномерной окраски, а наличие зеленых прожилок или пятен указывает на то, что дыня не дозрела.

Также надо обратить внимание на места у носика дыни: там корка немного мягкая, прогибается. В целом корка становится мягче в процессе созревания плода. Если дыня на ощупь твердая, то она недозревшая, а если слишком мягкая - перезревшая.

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