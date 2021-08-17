РИАМО - 17 авг. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в скором времени в России появится еще одна вакцина от коронавирусной инфекции, сообщает kp.ru.

«На подходе пятая российская вакцина от коронавируса», – сказала Попова в ходе круглого стола «Санитарный щит страны – безопасность для граждан».

По ее словам, производство новых препаратов от коронавируса позволит блокировать его распространение в стране.

В РФ сегодня в гражданский оборот запущены 4 вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 642 559 случаев Covid-19. За весь период зафиксировано 172 110 летальных исходов, выздоровели после лечения 5 918 324 пациента.

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