РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 авг. В культурно-просветительском центре «Дубровицы» 9 сентября пройдет фестиваль современного танца, сообщили организаторы мероприятия.

Зрителей ждет полное погружение в мир современной хореографии. Фестиваль рассчитан на широкую аудиторию в возрасте 6+. Задачи фестиваля носят не только культурный, но и просветительский характер. Рассказывая о современном танце и знакомя аудиторию с современной̆ хореографией, организаторы стремятся пробудить интерес юной публики к классической музыке и искусству в целом.

В 17:00 начнется мастер-класс «Осознанное движение и взаимосвязи в теле», а в 19:00 - вечер современной хореографии «Тропой иллюзий».

Организатор фестиваля – танцевальная платформа «KNYAJESTVO». Куратор фестиваля и основатель проекта «KNYAJESTVO» - Константин Семенов, победитель конкурса «Context. Диана Вишнева–2015», лауреат премии Бориса Чайковского (2015), участник проекта «Лица» в Большом театре, хореограф проекта «Болеро» на Первом канале, автор многих хореографических постановок как в России, так и зарубежом.

Команда платформы «KNYAJESTVO» — это уникальные артисты, лучшие танцовщики contemporary dance, самые востребованные хореографы и педагоги в России.