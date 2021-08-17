РИАМО - 17 авг. В рамках президентской программы социальной газификации в Подмосковье еженедельно подключают к газу более 100 домовладений, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Он уточнил, что по программе соцгазификации до конца 2022 года в Московской области будет газифицировано 115 тыс. домовладений, где проживают около 300 тыс. человек.

«На сегодняшний день «Мособлгаз» выполняет газификацию более 100 домовладений в неделю. Темпы набираются, в целом мы идем даже с опережением графика», — сказал Баранов.​

По его словам, сейчас работы ведутся в 310 населенных пунктах. К газу уже подключили 642 домовладения.

«Работа предстоит большая - в этом году нам необходимо газифицировать 1,1 тыс. населенных пунктов, это почти 26% жителей, которые уже в этом году получат бесплатно газ на границах своих домовладений», — заключил Баранов.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Проведение газа на участке собственник делает за свой счет.

Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>