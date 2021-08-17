РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 авг. За минувшие сутки в городском округе Мытищи выявили 83 новых случая Covid-19, с начала пандемии в округе подтвердили 18 894 случаев заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

1 328 случаев заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за сутки. Всего на данный момент в Московской области выявлено уже 408 783 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 7 591 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 342 679 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>