РИАМО - 17 авг. В Рузском городском округе задержали москвича, подозреваемого в изготовлении 600 г наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе осмотра арендуемого им дома, расположенного в СНТ «Родник» деревни Грибцово, полицейскими обнаружены и изъяты химические реактивы, лабораторная посуда, а также 6 стеклянных емкостей с неустановленным веществом внутри», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что результат химического исследования показал, что их содержимое является наркотическим средством – мефедроном, общей массой более 600 граммов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.