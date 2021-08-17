РИАМО – 17 авг. Сбер получил сразу 11 наград престижного международного конкурса Stevie Awards — The 2021 International Business Awards. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Пять наград — у продуктов и сервисов Сбера для частных клиентов. Золото (категория Product & Service Categories, номинация Consumer Services) завоевал проект СберKids — это виртуальная карта и мобильное приложение для детей.

Серебряную награду (категория Mobile Site & App Awards Category Winners, номинация Financial Services / Banking) получил сервис актуализации клиентских данных в профиле мобильного приложения СберБанк Онлайн.

Второе серебро (категория Product & Service Categories, номинация Financial Services) — на счету инвестиционных продуктов, доступных в СберБанк Онлайн.

Обладателем бронзы (категория Covid-19 Response Winners, номинация Most Valuable Corporate Response) стал проект «Особенный банк», направленный на адаптацию сервисов и экосистемы Сбера для людей с инвалидностью.

Еще одна бронза завоевана в категории Company / Organization Awards Winners (номинация Company of the Year / Banking / Large). Эксперты премии особо отметили лидерство Сбера в цифровизации банковских услуг.

Тремя премиями отмечены сервисы Сбера для участников внешнеэкономической деятельности. Золото (категория Website Awards Category Winners, номинация Business or Professional Services) получила международная платформа для экспортеров и импортеров BBP.

Серебро получил сервис «Бизнес-миссии онлайн» на платформе BBP (категория Product & Service Categories, номинация Business-to-Business Services).

Бронза (категория Product & Service Categories, номинация Financial Services) — у сервиса «Возмещение НДС и акцизов», который сокращает время возврата налогов для бизнеса с 72 до 7 дней без посещения налоговых органов.

Также серебро в категории Product & Service Categories (номинация B2B Services) завоевал продукт «Сервисы по страхованию в цифровом корпоративном банке (СберБизнес)».

2 бронзы в категории Business Technology Solution Categories (номинации FinTech Solution и Lead Generation Solution) завоевала дочерняя компания Сбера СберФакторинг.

«В сентябре 2020 года мы представили миру обновленный бренд Сбер, нашу экосистему и вселенную продуктов и сервисов для различных жизненных ситуаций. <…> Мы рады, что наши усилия нашли столь позитивный отклик у жюри Stevie Awards», — отметил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.